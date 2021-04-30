Dorothy Evelyn Scherf

Dorothy Evelyn Scherf age 86 passed away peacefully at home March 19,2021

Proceeded in death Wayne(husband), Rick(son), Erwin and Olive Wilcowski (parents), Edward and Ethel Scherf (in laws). 

Survived by  Children: Sharon (TOM), Dennis(Michelle”Shell”) Michelle Scherf (daughter-in-law), and Gary. 10 Grand children and 12 great grandchildren. Many nephews and nieces.

Memorial service will be July 11, 2021 at Gunn Park, Grand Rapids, Minn., at 3:30-5:30 p.m. Please bring a lawn chair/chairs and join her family in celebration of her life.

To plant a tree in memory of Dorothy Scherf as a living tribute, please visit Tribute Store.

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