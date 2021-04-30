Dorothy Evelyn Scherf age 86 passed away peacefully at home March 19,2021
Proceeded in death Wayne(husband), Rick(son), Erwin and Olive Wilcowski (parents), Edward and Ethel Scherf (in laws).
Survived by Children: Sharon (TOM), Dennis(Michelle”Shell”) Michelle Scherf (daughter-in-law), and Gary. 10 Grand children and 12 great grandchildren. Many nephews and nieces.
Memorial service will be July 11, 2021 at Gunn Park, Grand Rapids, Minn., at 3:30-5:30 p.m. Please bring a lawn chair/chairs and join her family in celebration of her life.