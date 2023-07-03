Through the contributions of Lake Country Power's participating members, the Operation Round Up® Electric Trust Board recently approved $49,950 in assistance to local community programs during its quarterly meeting.
The cooperative’s Trust Board reviewed and considered 50 grant applications and distributed funds to 43 projects and programs this past quarter.
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